Стали известны арбитры матчей "Зиря" в Лиге конференций

УЕФА назначил арбитров на оба матча "Зиря" против грузинского "Торпедо" в первом квалификационном раунде Лиги конференций.

Как сообщает İdman.Biz, первый матч, который состоится 8 июля в Сумгайыте, обслужит финская бригада арбитров во главе с Яни Хюйтия. Помогать ему будут ассистенты Вели-Матти Леппенен и Юссо Мантере, а обязанности четвертого судьи исполнит Пейман Симани.

Ответная встреча пройдет 16 июля в Грузии. На ней будет работать венгерская судейская бригада. Главным арбитром назначен Михай Капраи, его ассистентами станут Иштван Альберт и Бенце Белица. Четвертым арбитром будет Марцел Дердак.

Напомним, победитель двухматчевого противостояния выйдет во второй квалификационный раунд Лиги конференций.