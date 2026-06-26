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Стали известны арбитры матчей "Зиря" в Лиге конференций

Азербайджанский футбол
Новости
26 Июня 2026 22:28
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Стали известны арбитры матчей "Зиря" в Лиге конференций

УЕФА назначил арбитров на оба матча "Зиря" против грузинского "Торпедо" в первом квалификационном раунде Лиги конференций.

Как сообщает İdman.Biz, первый матч, который состоится 8 июля в Сумгайыте, обслужит финская бригада арбитров во главе с Яни Хюйтия. Помогать ему будут ассистенты Вели-Матти Леппенен и Юссо Мантере, а обязанности четвертого судьи исполнит Пейман Симани.

Ответная встреча пройдет 16 июля в Грузии. На ней будет работать венгерская судейская бригада. Главным арбитром назначен Михай Капраи, его ассистентами станут Иштван Альберт и Бенце Белица. Четвертым арбитром будет Марцел Дердак.

Напомним, победитель двухматчевого противостояния выйдет во второй квалификационный раунд Лиги конференций.

İdman.Biz
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