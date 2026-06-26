Вели Гасымов вспомнил дерби "Севилья" - "Реал Бетис" - ВИДЕО

Бывший футболист сборной Азербайджана по футболу Вели Гасымов вспомнил атмосферу дерби "Севилья" - "Реал Бетис".

Как сообщает İdman.Biz, 57-летний ветеран, выступавший в Испании, рассказал об этом в интервью YouTube-каналу "Kandar".

Гасымов отметил: "Севилья" по сравнению с "Бетисом" считалась более богатым клубом. В "Севилье" всегда играли дорогие футболисты. Конечно, их дерби очень интересное. Оно отличается от противостояния "Реала" и "Барселоны". Там больше места шуткам и развлечению. Ажиотаж есть, но напряжения и столкновений между болельщиками не бывает".

Отметим, что Вели Гасымов является одним из самых известных азербайджанских футболистов, выступавших в Европе. В Испании он играл за "Бетис" и ряд других клубов.