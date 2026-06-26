26 Июня 2026
RU

Венесуэльский полузащитник покинул "Нефтчи"

Азербайджанский футбол
Новости
26 Июня 2026 18:59
17
Венесуэльский полузащитник покинул "Нефтчи"

Венесуэльский полузащитник Фредди Варгас покинул "Нефтчи" после завершения срока аренды.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на futbolinfo.az, 26-летний футболист вернулся в израильский "Маккаби" из Нетании, которому принадлежат права на игрока.

Бакинский клуб был заинтересован в сохранении Варгаса и рассчитывал продолжить сотрудничество с одним из своих ключевых игроков прошлого сезона. Однако израильская сторона отказалась как продавать футболиста, так и вновь отдавать его в аренду.

Ранее сообщалось, что Варгас может остаться в составе "бело-черных" после достижения договоренности между клубами. Тем не менее, судя по всему, ситуация изменилась в последний момент.

Напомним, венесуэльский полузащитник выступал за "Нефтчи" на правах аренды в сезоне-2025/26. В 32 матчах Премьер-лиги Азербайджана он забил пять мячей и отдал восемь результативных передач, став одним из лидеров команды.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Вели Гасымов вспомнил дерби "Севилья" - "Реал Бетис" - ВИДЕО
17:30
Азербайджанский футбол

Вели Гасымов вспомнил дерби "Севилья" - "Реал Бетис" - ВИДЕО

Бывший футболист сборной Азербайджана рассказал об атмосфере испанского противостояния

Джейхун Султанов назначен президентом "Араз-Нахчывана"
15:54
Азербайджанский футбол

Джейхун Султанов назначен президентом "Араз-Нахчывана"

Бывший футболист сборной Азербайджана получил новую должность в клубе

"Нефтчи" продлил контракт с Юрием Вернидубом до 2028 года - ФОТО
15:20
Азербайджанский футбол

"Нефтчи" продлил контракт с Юрием Вернидубом до 2028 года - ФОТО

В столичном клубе выразили доверие украинскому специалисту

Футболист "Зиря", ставший шехидом, награжден орденом "За службу Отечеству"
25 Июня 23:32
Азербайджанский футбол

Футболист "Зиря", ставший шехидом, награжден орденом "За службу Отечеству"

Ильгар Бурджалиев героически погиб в возрасте 19 лет 27 сентября 2020 года
В "Карабахе" высказались о будущем 16-летнего Али Баширова после стажировки в "Страсбуре"
25 Июня 23:14
Азербайджанский футбол

В "Карабахе" высказались о будущем 16-летнего Али Баширова после стажировки в "Страсбуре"

Юный футболист находился в расположении французского клуба в течение двух недель
"Карабах" оформил шестой трансфер на сезон 2026/27, подписав ямайского нападающего - ВИДЕО
25 Июня 19:42
Азербайджанский футбол

"Карабах" оформил шестой трансфер на сезон 2026/27, подписав ямайского нападающего - ВИДЕО

С 26-летним игроком подписан 3-летний контракт

Самое читаемое

Анчелотти включил Неймара в состав: звезда Бразилии сыграет с Шотландией
24 Июня 10:33
ЧМ-2026

Анчелотти включил Неймара в состав: звезда Бразилии сыграет с Шотландией

Главный тренер "селесао" заявил, что нападающий полностью восстановился после травмы и готов выйти на поле на чемпионате мира по футболу

В России надеются полноценно вернуться в турниры ФИФА после ЧМ U15 в Азербайджане
25 Июня 15:11
Азербайджанский футбол

В России надеются полноценно вернуться в турниры ФИФА после ЧМ U15 в Азербайджане

Министр спорта РФ приветствовал допуск российской команды к предстоящему в Азербайджане мировому первенству

"Челси" начал переговоры по трансферу защитника "Кристал Пэлас"
25 Июня 07:14
Мировой футбол

"Челси" начал переговоры по трансферу защитника "Кристал Пэлас"

Лондонский клуб готов заплатить за Максанса Лакруа около 40 миллионов евро

ЧМ-2026: Португалия разгромила Узбекистан - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
23 Июня 23:00
ЧМ-2026

ЧМ-2026: Португалия разгромила Узбекистан - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

У Роналду - дубль