Венесуэльский полузащитник покинул "Нефтчи"

Венесуэльский полузащитник Фредди Варгас покинул "Нефтчи" после завершения срока аренды.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на futbolinfo.az, 26-летний футболист вернулся в израильский "Маккаби" из Нетании, которому принадлежат права на игрока.

Бакинский клуб был заинтересован в сохранении Варгаса и рассчитывал продолжить сотрудничество с одним из своих ключевых игроков прошлого сезона. Однако израильская сторона отказалась как продавать футболиста, так и вновь отдавать его в аренду.

Ранее сообщалось, что Варгас может остаться в составе "бело-черных" после достижения договоренности между клубами. Тем не менее, судя по всему, ситуация изменилась в последний момент.

Напомним, венесуэльский полузащитник выступал за "Нефтчи" на правах аренды в сезоне-2025/26. В 32 матчах Премьер-лиги Азербайджана он забил пять мячей и отдал восемь результативных передач, став одним из лидеров команды.