В "Карабахе" высказались о будущем 16-летнего Али Баширова после стажировки в "Страсбуре"

Будущее футболиста "Карабаха" Али Баширова, находившегося на просмотре во французском "Страсбуре", прояснится со временем.

Как сообщает İdman.Biz, менеджер Футбольной академии агдамского клуба Наиль Керимов поделился с Report подробностями о 16-летнем вингере, который в настоящее время находится в расположении основной команды "Карабаха":

"Али Баширов прошел программу стажировки во французском "Страсбуре". Там поближе ознакомились с возможностями игрока. До того как Али исполнится 18 лет, остается еще более двух лет. Сейчас его трансфер не обсуждается, это был скорее процесс взаимного ознакомления. Время покажет, какими будут следующие шаги".

Али Баширов находился в расположении "Страсбура" в течение двух недель. 16-летний полузащитник тренировался и принимал участие в товарищеских матчах в составе юношеской команды французского клуба (U-17). В рамках стажировки азербайджанский футболист также успешно прошел серию тестов на физическую подготовку и атлетизм.