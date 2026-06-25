Какое будущее у Эльвина Джафаргулиева в "Карабахе"? - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Окончательное решение о том, останется ли футболист сборной Азербайджана Эльвин Джафаргулиев в "Карабахе" или покинет команду, пока не принято, заявил руководитель пресс-службы агдамского клуба Анар Гаджиев в комментарии İdman.Biz.

Представитель клуба прокомментировал включение 26-летнего полузащитника в состав команды на учебно-тренировочные сборы в Австрии после длительного отстранения от основного состава.

Гаджиев ответил на вопрос о том, простил ли главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов футболиста и останется ли тот в клубе.

"Джафаргулиев сейчас тренируется с командой в полную силу. Что будет дальше, увидим вместе. На данный момент говорить что-либо рано. Сейчас у него действует контракт с "Карабахом" еще на один год. Все права на него также принадлежат клубу. Что будет дальше, покажет время", - сказал он.

Напомним, что в апреле Джафаргулиев был отстранен Гурбаном Гурбановым от основного состава "Карабаха" за нарушение дисциплинарных правил, после чего агдамский клуб выставил футболиста на трансфер.

Несколько дней назад Джафаргулиев присоединился к команде на учебно-тренировочных сборах в Австрии.