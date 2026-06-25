25 Июня 2026
RU

Какое будущее у Эльвина Джафаргулиева в "Карабахе"? - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Азербайджанский футбол
Новости
25 Июня 2026 17:09
21
Какое будущее у Эльвина Джафаргулиева в "Карабахе"? - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Окончательное решение о том, останется ли футболист сборной Азербайджана Эльвин Джафаргулиев в "Карабахе" или покинет команду, пока не принято, заявил руководитель пресс-службы агдамского клуба Анар Гаджиев в комментарии İdman.Biz.

Представитель клуба прокомментировал включение 26-летнего полузащитника в состав команды на учебно-тренировочные сборы в Австрии после длительного отстранения от основного состава.

Гаджиев ответил на вопрос о том, простил ли главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов футболиста и останется ли тот в клубе.

"Джафаргулиев сейчас тренируется с командой в полную силу. Что будет дальше, увидим вместе. На данный момент говорить что-либо рано. Сейчас у него действует контракт с "Карабахом" еще на один год. Все права на него также принадлежат клубу. Что будет дальше, покажет время", - сказал он.

Напомним, что в апреле Джафаргулиев был отстранен Гурбаном Гурбановым от основного состава "Карабаха" за нарушение дисциплинарных правил, после чего агдамский клуб выставил футболиста на трансфер.

Несколько дней назад Джафаргулиев присоединился к команде на учебно-тренировочных сборах в Австрии.

Ильгар Шабанов
İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Экс-футболист "Туран Товуза" может продолжить карьеру за рубежом
16:25
Азербайджанский футбол

Экс-футболист "Туран Товуза" может продолжить карьеру за рубежом

Шахрияр Алиев получил предложение из чемпионата Узбекистана

"Габала" направит часть средств АФФА на детский футбол
15:59
Азербайджанский футбол

"Габала" направит часть средств АФФА на детский футбол

Клуб получил 379 987 манатов и специальную премию за доверие местным игрокам

Ровшан Наджаф: "Выбор Азербайджана - пример успешного сотрудничества АФФА и ФИФА"
15:24
Азербайджанский футбол

Ровшан Наджаф: "Выбор Азербайджана - пример успешного сотрудничества АФФА и ФИФА"

Президент ассоциации оценил решение по чемпионату мира U15 и фестивалю по футболу

В России надеются полноценно вернуться в турниры ФИФА после ЧМ U15 в Азербайджане
15:11
Азербайджанский футбол

В России надеются полноценно вернуться в турниры ФИФА после ЧМ U15 в Азербайджане

Министр спорта РФ приветствовал допуск российской команды к предстоящему в Азербайджане мировому первенству

"Ханкенди" готовится продлить контракт с главным тренером
14:56
Азербайджанский футбол

"Ханкенди" готовится продлить контракт с главным тренером

Заур Гаджиев вывел команду в Первую лигу

Капитан "Араз-Нахчывана" покинул клуб
14:31
Азербайджанский футбол

Капитан "Араз-Нахчывана" покинул клуб

Нахчыванцы не продлили контракт с Урфаном Аббасовым

Самое читаемое

Анчелотти включил Неймара в состав: звезда Бразилии сыграет с Шотландией
24 Июня 10:33
ЧМ-2026

Анчелотти включил Неймара в состав: звезда Бразилии сыграет с Шотландией

Главный тренер "селесао" заявил, что нападающий полностью восстановился после травмы и готов выйти на поле на чемпионате мира по футболу

Чемпион мира 1996 года предупредил "Мерседес" о Хэмилтоне
23 Июня 10:28
Формула 1

Чемпион мира 1996 года предупредил "Мерседес" о Хэмилтоне

Деймон Хилл считает, что внутрикомандная борьба может сыграть на руку британцу

АФИША ЧМ-2026: сегодня сыграют сборные Роналду, Кейна, Модрича и Луиса Диаса
23 Июня 09:28
ЧМ-2026

АФИША ЧМ-2026: сегодня сыграют сборные Роналду, Кейна, Модрича и Луиса Диаса

В ночь на 24 июня по бакинскому времени состоятся четыре матча группового этапа

ЧМ-2026: Португалия разгромила Узбекистан - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
23 Июня 23:00
ЧМ-2026

ЧМ-2026: Португалия разгромила Узбекистан - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

У Роналду - дубль