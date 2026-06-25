ФК "Сабаил" осуществил очередной трансфер на сезон 2026/2027

Футбольный клуб "Сабаил", выступающий в Первой лиге, усилил свой состав новым игроком.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу клуба, бакинцы подписали контракт с полузащитником Зейнаддином Абдурахмановым, последним клубом которого был МОИК. Соглашение с футболистом заключено по схеме "1+1" (сроком на один год с возможностью продления еще на один сезон).

23-летний полузащитник является воспитанником "Сабаила". В его активе также значатся четыре матча, проведенных в составе молодежной сборной Азербайджана (U-21).