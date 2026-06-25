"Карабах" оформил шестой трансфер на сезон 2026/27, подписав ямайского нападающего - ВИДЕО

Футбольный клуб "Карабах", продолжающий активную трансферную кампанию к сезону 2026/27, объявил о переходе очередного новичка.
Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу агдамского клуба, переговоры с российским клубом "Пари Нижний Новгород" завершились успешно: состав чемпионов Азербайджана пополнил ямайский футболист Реналдо Сефас.
С 26-летним игроком, способным сыграть как на обоих флангах атаки, так и в центре нападения, подписан 3-летний контракт — соглашение рассчитано до лета 2029 года.
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На родине в Ямайке Сефас защищал цвета клуба "Арнетт Гарденс". Затем перебрался в Европу, где выступал за "Шкупи" (Северная Македония) и "Анкарагюджю" (Турция). Летом 2025 года он перешел в российский "Пари Нижний Новгород".
Реналдо вызывается в национальную команду с 2023 года. На его счету 21 матч и один забитый гол. В 2024 году в составе сборной он стал бронзовым призером Лиги наций КОНКАКАФ.
Реналдо Сефас стал шестым по счету приобретением "Карабаха" в текущее межсезонье. Ранее ряды агдамцев также пополнили: Жали Муаддиб, Закариа Саво, Самуэль Лобато, Бруну Ланга, Мартин Зломислич.
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