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Футболист "Зиря", ставший шехидом, награжден орденом "За службу Отечеству"

Азербайджанский футбол
Новости
25 Июня 2026 23:32
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Футболист "Зиря", ставший шехидом, награжден орденом "За службу Отечеству"

Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение "О награждении военнослужащих Вооруженных сил Азербайджанской Республики".

Как сообщает İdman.Biz, в числе награжденных (посмертно) — член профессионального футбольного клуба "Зиря", шехид Ильгар Бурджалиев. Он удостоен ордена "За службу Отечеству" III степени.

Ранее Ильгар Бурджалиев также был посмертно награжден медалями "За Отчизну" и "За освобождение Суговушана".

Ильгар Бурджалиев выступал за юношескую команду "Зиря" (U-17). Он героически погиб в возрасте 19 лет 27 сентября — в самый первый день начала Отечественной войны.

İdman.Biz
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