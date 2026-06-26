"Нефтчи" продлил контракт с Юрием Вернидубом до 2028 года - ФОТО

Футбольный клуб "Нефтчи" продлил контракт с главным тренером Юрием Вернидубом.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на столичный клуб, новое соглашение с украинским специалистом рассчитано до лета 2028 года.

Церемония подписания прошла с участием председателя Наблюдательного совета "Нефтчи" Хафиза Зейналова и главного исполнительного директора клуба Дженка Сюмера.

Зейналов заявил, что Наблюдательный совет оказывает главному тренеру большую поддержку.

"Пусть это будет во благо нашему клубу. Наблюдательный совет верит в то, что "Нефтчи" добьется успеха как в национальном чемпионате, так и в Кубке, а также в Лиге конференций УЕФА. Мы верим в профессионализм Юрия Вернидуба, его компетентность и команду, которую он строит, и поддерживаем его на этом пути", - сказал он.

Сюмер, в свою очередь, отметил, что продление контракта является не только формальным шагом, но и показателем общей веры в будущее.

"Это не просто обновление контракта, но и реальное отражение нашей общей веры и больших надежд на будущее. Искренне благодарю Наблюдательный совет за неизменную поддержку, доверие и вклад в наши цели, профессиональный подход и уважение к нашему логотипу. Эта общая ответственность делает нас еще сильнее. Благодарен главному тренеру Юрию Вернидубу за бесконечный энтузиазм и труд, которые он проявляет во время работы в "Нефтчи". Уверен, что вместе мы добьемся еще больших успехов", - заявил он.