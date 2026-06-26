Бывший футболист сборной Азербайджана по футболу Джейхун Султанов назначен президентом "Араз-Нахчывана".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на клуб, решение было принято на заседании правления.

На встрече также обсуждались подготовка клуба к новому сезону, повторное формирование академических команд и трансферная работа основной команды.

Отметим, что во время игровой карьеры Султанов выступал за "Фарид", "Нефтчи", бакинское "Динамо", "Баку", "Хазар-Лянкяран", "Кяпаз", "Сумгайыт", "Габалу", а также иранский "Машинсази".

В разные годы он также работал управленцем в "Сумгайыте", "Нефтчи" и "Кешля".