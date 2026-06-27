Покинувший "Араз-Нахчыван" футболист Джошгун Диниев может продолжить карьеру за границей.

Отец игрока, Шахин Диниев, заявил, что его сын заинтересован в новом легионерском этапе карьеры.

"Джошгун уже взрослый человек. Он сам принимает решения. Но, насколько я знаю, карьеру он продолжит не в Азербайджане, а за рубежом. Сейчас его агент занимается этими вопросами. Джошгун и сам заинтересован в том, чтобы снова жить жизнью легионера", — цитирует Диниева 24sport.az.

Отметим, что ранее Диниев выступал в Турции за "Умраниеспор", "Бандырмаспор" и "Чорум".