Футбольный клуб "Карабах" расстался с Леандро Андраде.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу клуба, агдамцы положительно ответили на предложение украинского "Полесья" по трансферу полузащитника с учетом желания самого игрока.

Переговоры между клубами завершились успешно, стороны достигли соглашения.

Андраде выступал за "Карабах" с января 2022 года. В составе команды он стал чемпионом Азербайджана в сезонах-2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 и 2024/2025, а также выиграл Кубок Азербайджана в сезонах-2021/2022 и 2023/2024.

Кабо-вердийский футболист внес вклад в выход "Карабаха" в 1/8 финала Лиги Европы сезона-2023/2024, а также в плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026.

Кроме того, Андраде вместе с командой выступал в основной стадии Лиги Европы в сезонах-2022/2023 и 2024/2025, а также в плей-офф Лиги конференций в сезонах-2021/2022 и 2022/2023.

Всего Леандро провел за "Карабах" 213 матчей и забил 60 голов.

Андраде также вошел в историю еврокубков. Он стал первым и единственным игроком, который забивал на 1-й минуте в трех разных матчах основных стадий европейских клубных турниров.