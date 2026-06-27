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Джейхун Султанов: "Цели "Араз-Нахчывана" объявим после формирования команды"

Азербайджанский футбол
Новости
27 Июня 2026 16:21
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Джейхун Султанов: "Цели "Араз-Нахчывана" объявим после формирования команды"

Новый президент футбольного клуба "Араз-Нахчыван" Джейхун Султанов высказался о задачах команды на предстоящий сезон. По словам клубного руководителя, сейчас все внимание сосредоточено на трансферной работе и формировании состава.

"О целях и задачах можно говорить после того, как команда будет полностью сформирована. Сейчас мы сосредоточили все внимание на построении состава. После завершения этого процесса мы объявим общественности наши планы и цели на предстоящий сезон. Сейчас говорить об этом рано. Поэтому заявление о наших целях я сделаю после того, как команда будет полностью сформирована", — цитирует Султанова sport24.az.

Напомним, Джейхун Султанов накануне был назначен президентом "Араз-Нахчывана".

İdman.Biz
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