Джейхун Султанов: "Цели "Араз-Нахчывана" объявим после формирования команды"

Новый президент футбольного клуба "Араз-Нахчыван" Джейхун Султанов высказался о задачах команды на предстоящий сезон. По словам клубного руководителя, сейчас все внимание сосредоточено на трансферной работе и формировании состава.

"О целях и задачах можно говорить после того, как команда будет полностью сформирована. Сейчас мы сосредоточили все внимание на построении состава. После завершения этого процесса мы объявим общественности наши планы и цели на предстоящий сезон. Сейчас говорить об этом рано. Поэтому заявление о наших целях я сделаю после того, как команда будет полностью сформирована", — цитирует Султанова sport24.az.

Напомним, Джейхун Султанов накануне был назначен президентом "Араз-Нахчывана".