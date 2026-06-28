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Андраде попрощался с "Карабахом": "Спасибо, Баку! Спасибо, семья!"

Азербайджанский футбол
Новости
28 Июня 2026 15:59
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Андраде попрощался с "Карабахом": "Спасибо, Баку! Спасибо, семья!"

Бывший вингер "Карабаха" Леандро Андраде, продолживший карьеру в украинском "Полесье", обратился к клубу и его болельщикам с прощальным посланием.

Как сообщает İdman.Biz, футболист опубликовал эмоциональный пост в социальных сетях, поблагодарив всех, кто был рядом с ним на протяжении четырех с половиной лет.

"Настал момент попрощаться с "Карабахом". Хотя сделать это непросто, я постараюсь выразить словами все, что пережил за эти четыре с половиной года. Если описать этот период одним словом, то он был незабываемым.

Хочу поблагодарить тренеров за предоставленную возможность, весь персонал клуба и своих партнеров по команде за то, что с первого дня я чувствовал себя как дома. Здесь я приобрел друзей на всю жизнь.

Особые слова благодарности - нашим болельщикам за постоянную поддержку и множество теплых сообщений. Вы всегда заставляли меня чувствовать себя одним из вас.

Я ухожу с огромной благодарностью и переполненным сердцем. Желаю клубу и всем людям, которые являются его частью, всего самого лучшего. Вы этого действительно заслуживаете.

Спасибо, Баку! Спасибо, семья "Карабаха"!", - написал Андраде.

Напомним, ранее 26-летний футболист официально перешел из "Карабаха" в украинское "Полесье".

İdman.Biz
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