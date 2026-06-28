Юрий Вернидуб: "Сделаем все, чтобы "Нефтчи" оказался там, где заслуживает быть"

Главный тренер "Нефтчи" Юрий Вернидуб прокомментировал продление контракта с клубом, поделился впечатлениями от подготовки к новому сезону, оценил летнюю трансферную кампанию и высказался о возможном возвращении Фредди Варгаса.

Как сообщает İdman.Biz, украинский специалист поблагодарил руководство клуба за оказанное доверие и признался, что без раздумий согласился подписать новое соглашение.

"Хочу поблагодарить руководство клуба за большое доверие. Когда мне предложили новый контракт, я ответил: если все идет хорошо, почему бы его не подписать? Меня здесь все устраивает. Баку - прекрасный город, чемпионат Азербайджана совсем не слабый, я бы даже сказал, что это сильный чемпионат. Команды ставят перед собой самые высокие цели, и это делает работу очень интересной. Это хороший проект, поэтому я сразу согласился. Теперь у меня двухлетний контракт, и вместе с тренерским штабом и футболистами мы будем работать еще усерднее. Сделаем все, чтобы "Нефтчи" оказался там, где заслуживает быть. А это - самые высокие места", - циитрует слова Вернидуба пресс-служба клуба.

Наставник также подвел итоги первого этапа подготовки команды.

"Поскольку мы стартуем во втором квалификационном раунде Лиги конференций, наши первые официальные матчи состоятся 23 и 30 июля. Поэтому у нас было больше времени на подготовку. Первый этап сбора прошел в Баку, где мы заложили фундамент для дальнейшей работы. Все прошло так, как мы планировали. В последний день провели двусторонний матч, а после выходного отправимся в Словению, где проведем двухнедельный сбор. Там сосредоточимся на тактической подготовке, сыграем четыре контрольных матча и продолжим формировать состав. Вернемся 14 июля, после чего начнем непосредственную подготовку к первому официальному матчу сезона", - сказал главный тренер.

Отдельно Вернидуб остановился на новичках команды.

"Еще зимой мы начали искать игроков, которые смогут усилить состав. Благодарен нашим скаутам за проделанную работу. Они нашли футболистов, которые, уверен, помогут команде стать сильнее. Рюфат Аббасов - молодой игрок и футболист сборной Азербайджана, у него все только начинается. Гравильон - качественный центральный защитник, который способен сыграть сразу на нескольких позициях. Клисман отлично влился в коллектив, за восемь дней я увидел, насколько он профессионален и трудолюбив. Любомир Тупта также очень универсален - может сыграть на фланге, в центре атаки, а также на позициях "десятки" и "восьмерки". Мне нравятся футболисты, которые способны закрыть несколько позиций. Думаю, наши новички усилят "Нефтчи" и помогут добиться поставленных целей", - подчеркнул он.

Говоря о дальнейшей селекционной работе, Вернидуб подтвердил, что клуб продолжает надеяться на возвращение венесуэльского нападающего Фредди Варгаса.

"Мы работаем каждый день. У нас очень сильный селекционный отдел, который постоянно предлагает новые варианты. Что касается Фредди Варгаса, то после завершения аренды он вернулся в израильский клуб, которому принадлежит контракт. Сейчас остаются некоторые вопросы, но руководство "Нефтчи" продолжает работать над этим. Возможно, все сложится так, как мы хотим, и Варгас снова вернется, чтобы помочь нашей команде. В последних девяти матчах прошлого сезона он играл на позиции центрального нападающего и был очень полезен. Если удастся вернуть его, состав станет еще сильнее", - отметил специалист.

В завершение главный тренер обратился к болельщикам.

"Я очень благодарен нашим болельщикам за невероятную поддержку в прошлом сезоне. Без них нам было бы гораздо сложнее. Но я хочу, чтобы они приходили на стадион еще активнее. Мне хочется видеть трибуны полностью заполненными на каждом домашнем матче. Когда стадион полон и все поддерживают "Нефтчи", это особенная атмосфера. Спасибо за прошлый сезон. Жду вас на матчах и обещаю, что мы сделаем все возможное, чтобы подарить вам яркий футбол и радость", - заключил Вернидуб.

Напомним, несколько дней назад "Нефтчи" официально продлил контракт с Юрием Вернидубом до лета 2028 года.