"Нефтчи" начал переговоры по украинскому форварду

Футбольный клуб "Нефтчи" начал переговоры по трансферу украинского нападающего Филиппа Будковского.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на украинские СМИ, "черно-белые" намерены усилить состав форвардом "Зари".

Главный тренер бакинской команды Юрий Вернидуб, недавно подписавший новый контракт с клубом, хочет видеть соотечественника в своем распоряжении. Еще в начале года специалист в комментарии украинской прессе отмечал, что высоко оценивает Будковского.

Переговоры ведутся как с самим 34-летним центральным нападающим, так и с его клубом.

Бывший футболист сборной Украины ранее уже выступал за пределами своей страны. После легионерского опыта в Бельгии, России и Франции Будковский может продолжить карьеру в Азербайджане.

Отметим, что в прошлом сезоне форвард провел 29 матчей, забил 13 голов и сделал две результативные передачи.

Контракт Будковского с "Зарей" рассчитан до конца 2027 года.