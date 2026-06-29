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"Нефтчи" начал переговоры по украинскому форварду

Азербайджанский футбол
Новости
29 Июня 2026 13:03
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"Нефтчи" начал переговоры по украинскому форварду

Футбольный клуб "Нефтчи" начал переговоры по трансферу украинского нападающего Филиппа Будковского.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на украинские СМИ, "черно-белые" намерены усилить состав форвардом "Зари".

Главный тренер бакинской команды Юрий Вернидуб, недавно подписавший новый контракт с клубом, хочет видеть соотечественника в своем распоряжении. Еще в начале года специалист в комментарии украинской прессе отмечал, что высоко оценивает Будковского.

Переговоры ведутся как с самим 34-летним центральным нападающим, так и с его клубом.

Бывший футболист сборной Украины ранее уже выступал за пределами своей страны. После легионерского опыта в Бельгии, России и Франции Будковский может продолжить карьеру в Азербайджане.

Отметим, что в прошлом сезоне форвард провел 29 матчей, забил 13 голов и сделал две результативные передачи.

Контракт Будковского с "Зарей" рассчитан до конца 2027 года.

İdman.Biz
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