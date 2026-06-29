Футбольный клуб "Араз-Нахчыван" продлил контракт с Иссуфом Паро.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на клуб, центральный защитник, который выступал за команду в двух последних сезонах, будет защищать цвета "красно-белых" в сезоне-2026/2027.

Отметим, что ранее "Араз-Нахчыван" подписал новые контракты с Тарланом Ахмедли, Омаром Булудовым, Славиком Алхасовым, Ибрагимом Пириевым, Ульви Искендеровым, Рашадом Гасановым, Альберто Гарсией Фернандесом, Алехандро Эррерой, Ровланом Мурадовым и Лукой Думанчичем.