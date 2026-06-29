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"Араз-Нахчыван" продлил контракт с Иссуфом Паро

Азербайджанский футбол
Новости
29 Июня 2026 13:48
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"Араз-Нахчыван" продлил контракт с Иссуфом Паро

Футбольный клуб "Араз-Нахчыван" продлил контракт с Иссуфом Паро.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на клуб, центральный защитник, который выступал за команду в двух последних сезонах, будет защищать цвета "красно-белых" в сезоне-2026/2027.

Отметим, что ранее "Араз-Нахчыван" подписал новые контракты с Тарланом Ахмедли, Омаром Булудовым, Славиком Алхасовым, Ибрагимом Пириевым, Ульви Искендеровым, Рашадом Гасановым, Альберто Гарсией Фернандесом, Алехандро Эррерой, Ровланом Мурадовым и Лукой Думанчичем.

İdman.Biz
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