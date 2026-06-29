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Патрик Андраде: "Конкуренция в чемпионате Азербайджана растет с каждым годом"

Азербайджанский футбол
Новости
29 Июня 2026 17:33
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Патрик Андраде: "Конкуренция в чемпионате Азербайджана растет с каждым годом"

Кабо-вердийский полузащитник футбольного клуба "Араз-Нахчыван" Патрик Андраде считает, что новый сезон чемпионата Азербайджана будет сложным для всех команд.

"В целом этот сезон будет сложным для всех команд. Конкуренция в чемпионате Азербайджана растет с каждым годом, и в каждом клубе есть качественные футболисты", — цитирует Андраде АЗЕРТАДЖ.

Он также высказался о переменах в "Араз-Нахчыване", где были назначены новый президент и главный тренер.

"Надеюсь, новый главный тренер и игровая философия, которую он принесет в команду, будут полезны для клуба. Все вместе мы будем работать ради хороших результатов и постараемся порадовать наших болельщиков в новом сезоне", — отметил полузащитник.

Говоря о личных целях, Андраде заявил, что хочет провести сезон лучше предыдущего.

"Моя цель — выступить лучше, чем в прошлом сезоне, принести команде больше пользы и избежать травм на протяжении чемпионата. Я всегда стараюсь работать над собой и развиваться", — подчеркнул футболист.

Андраде также прокомментировал прошлый сезон "Араз-Нахчывана", который команда начала удачно, но не смогла сохранить высокий темп до финиша.

"Мы хорошо начали сезон и добивались успешных результатов. Но таков футбол: по ходу чемпионата бывают и спады. К сожалению, нам не удалось сохранить высокий темп до конца. Думаю, в этом сезоне мы сделаем выводы из тех ошибок", — сказал он.

Полузащитник высказался и о своем бывшем клубе, который в летнее межсезонье расстался с несколькими ведущими игроками.

"Карабах" потерял нескольких важных футболистов. Но у этого клуба всегда был сильный состав и победные традиции. Думаю, они снова будут среди претендентов", — заявил Андраде.

Отдельно футболист оценил исторический выход сборной Кабо-Верде в плей-офф ЧМ-2026.

"Наша команда написала историю, и мы гордимся этим. Сборная играет в хороший футбол и добивается успешных результатов. Конечно, то, что я не оказался в составе, немного расстроило меня. Но это тоже часть футбола. Я с уважением отношусь к решениям и желаю успехов всем, кто находится в команде. Верю, что у меня еще будет шанс снова получить вызов в сборную", — отметил он.

В 1/16 финала ЧМ-2026 сборная Кабо-Верде сыграет с Аргентиной.

"Аргентина — одна из сильнейших команд мирового футбола. Играть против такой сборной — особая мотивация для любого футболиста. Думаю, это будет интересный и напряженный матч. Наша команда постарается показать на поле свою лучшую игру. В футболе возможно все", — добавил Андраде.

İdman.Biz
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