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Загадочный пост Эльвина Джафаргулиева: тема ухода снова стала актуальной - ФОТО

Азербайджанский футбол
Новости
30 Июня 2026 15:14
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Загадочный пост Эльвина Джафаргулиева: тема ухода снова стала актуальной - ФОТО

Будущее защитника сборной Азербайджана по футболу и "Карабаха" Эльвина Джафаргулиева вновь стало предметом обсуждений.

Как сообщает İdman.Biz, футболист опубликовал в соцсетях фото в форме "Ньюкасл Юнайтед". Этот пост привлек внимание на фоне сохраняющейся неопределенности вокруг его положения в "Карабахе".

Трансферные слухи вокруг Джафаргулиева также не утихают. Помимо сербского "Партизана", интерес к защитнику, по имеющейся информации, проявляет и выступающий в турецкой Суперлиге "Гезтепе".

При этом окончательное решение о будущем футболиста пока не принято. Сейчас Джафаргулиев находится вместе с "Карабахом" на учебно-тренировочных сборах в Австрии.

Руководитель пресс-службы футбольного клуба "Карабах" Анар Гаджиев в комментарии İdman.Biz заявил, что Джафаргулиев в данный момент полноценно тренируется с командой.

"Что будет дальше, увидим вместе. На данный момент говорить что-либо рано. У Эльвина Джафаргулиева сейчас действует годичный контракт с "Карабахом". Все права на него также принадлежат клубу", — сказал Гаджиев.

Напомним, в апреле Джафаргулиев из-за нарушения дисциплины был отстранен от основной команды до конца сезона. После завершения чемпионата футболист вновь присоединился к коллективу.

Публикация фото в форме "Ньюкасл Юнайтед" была неоднозначно воспринята болельщиками. В сезоне-2025/2026 "Карабах" дошел до плей-офф Лиги чемпионов, где разгромно уступил "сорокам". В первом матче азербайджанский клуб проиграл со счетом 1:6, а во втором — 2:3.

Отметим, что одним из главных претендентов на трансфер Джафаргулиева считается "Партизан", который сейчас возглавляет бывший главный тренер "Сумгаита" Саша Илич.

İdman.Biz
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