"Ханкенди" отреагировал на сообщения о финансовых проблемах - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Футбольный клуб "Ханкенди" отреагировал на сообщения о финансовых проблемах, появившиеся в ряде СМИ.

Как сообщает İdman.Biz, в письменном ответе клуба на запрос редакции отмечается, что опубликованные в последние дни утверждения не соответствуют действительности.

В "Ханкенди" сообщили, что клуб готовится к дебютному сезону в Первой лиге в соответствии с утвержденным планом, а все необходимые работы продолжаются в установленном порядке.

"В настоящее время продолжается трансферный процесс. Кроме того, для младших возрастных групп нашей футбольной академии проводятся селекционные просмотры.

В ближайшие дни также стартуют учебно-тренировочные сборы команды.

Наряду с этим продолжаются сотрудничество и переговоры с соответствующими государственными структурами по вопросу проведения домашних матчей на городском стадионе Ханкенди.

Обо всех работах, проводимых в клубе, и принимаемых решениях общественность регулярно информируется через наши официальные аккаунты в социальных сетях. В дальнейшем все новости также будут оперативно доводиться до сведения общественности", — говорится в ответе "Ханкенди".

Добавим, что в последние несколько дней в местных СМИ распространялись утверждения о том, что футбольный клуб "Ханкенди" столкнулся с финансовыми проблемами.