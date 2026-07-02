Стартует продажа билетов на матч "Карабах" — "Вестри" в Лиге Европы

Билеты на первый матч первого квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА между азербайджанским "Карабахом" и исландским "Вестри" поступят в продажу завтра, 3 июля, начиная с 15:00. Встреча пройдет на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

Как сообщает İdman.Biz, со ссылкой на пресс-службу агдамского клуба, стоимость стандартных билетов составляет 5, 10, 15 и 20 манатов. Желающие приобрести места в VIP-секторах смогут сделать это за 50, 75 и 100 манатов. Билеты в VVIP-сектор обойдутся в 150 манатов, причем для их владельцев в этой зоне будет организовано чайное обслуживание.

Организаторы подчеркивают, что билеты можно приобрести исключительно на официальном сайте и в мобильном приложении iTicket.az. В случае возникновения трудностей при онлайн-покупке болельщики могут обратиться в физические кассы iTicket.az, официальный фан-шоп ФК "Карабах" в ТЦ Park Bulvar, а также в кассы Республиканского стадиона имени Тофика Бахрамова.

Клуб призывает болельщиков быть бдительными и не попадаться на уловки мошенников, напоминая, что проход на стадион будет осуществляться строго по валидным билетам с QR-кодом.