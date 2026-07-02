Фарид Намазов назначен главным тренером "Имишли"

Футбольный клуб "Имишли" утвердил Фарида Намазова на пост главного тренера. С отечественным специалистом подписано соглашение сроком на 1 год, сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу клуба.

Специалист, обладающий высшей тренерской категорией UEFA Pro, за свою карьеру успешно работал в таких клубах, как "Карабах" и "Сабаил", а также привлекался к работе в сборных Азербайджана различных младших возрастов и молодежной сборной (U-21).

Для "Имишли" Фарид Намазов — хорошо знакомый наставник. Именно под его руководством команда завоевала историческую путевку в Премьер-лигу Азербайджана по итогам сезона 2024/2025.

Напомним, что ранее региональный клуб расстался с португальским тренером Жоржем Кашкильей.