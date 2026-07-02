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Замиг Алиев не смог вылететь в Албанию из-за запрета на выезд

Азербайджанский футбол
Новости
2 Июля 2026 23:36
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Замиг Алиев не смог вылететь в Албанию из-за запрета на выезд

Азербайджанский футболист Замиг Алиев, выступающий за албанский клуб "Эгнатия", оказался в затруднительном положении.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на idmanxeber.az, после завершения прошлого сезона он вернулся на родину, однако теперь не может покинуть Азербайджан. Причина - запрет на выезд из страны, наложенный Государственной службой по мобилизации и призыву на военную службу. 8 июня Замиг Алиев попытался вылететь на летние сборы своей команды, однако был остановлен и возвращен прямо из аэропорта.

Последствия не заставили себя ждать. Албанский клуб исключил защитника из заявки на участие в Лиге чемпионов и оштрафовал его на 5 000 евро за неявку на тренировки.

"Эгнатия" требует скорейшего возвращения футболиста в лагерь команды. В противном случае клуб намерен расторгнуть контракт с Алиевым, о чем уже уведомлен менеджер игрока.

İdman.Biz
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