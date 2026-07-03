Вингер сборной Азербайджана Руфат Абдуллазаде продолжит карьеру в Израиле

Вингер молодежной сборной Азербайджана Руфат Абдуллазаде перешел в израильский клуб "Хапоэль Ирони Кирьят-Шмона". Футболист, права на которого принадлежат хорватскому "Вараждину", проведет в израильской команде ближайший год на правах аренды.

Как сообщает İdman.Biz, информацию об этом распространило посольство Израиля в Азербайджане, где игроку торжественно выдали въездную визу. Посол Ронен Краус лично встретился с футболистом и пожелал ему больших успехов в израильском футболе.

В дипмиссии отметили, что очень рады видеть, как особые узы между Израилем и Азербайджаном находят свое отражение в том числе и в спорте, выстраивая прочные мосты между народами обеих стран.