"Шафа" провел первую тренировку перед новым сезоном - ФОТО

Футбольный клуб "Шафа" начал подготовку к новому сезону.
Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на "Шафа", первая тренировка команды прошла на Бакинском олимпийском стадионе.
Во время занятия футболисты выполняли упражнения с мячом и без него.
Футбольный клуб "Шафа" начал подготовку к новому сезону.
Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на "Шафа", первая тренировка команды прошла на Бакинском олимпийском стадионе.
Во время занятия футболисты выполняли упражнения с мячом и без него.
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