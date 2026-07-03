"Шафа" провел первую тренировку перед новым сезоном - ФОТО

Футбольный клуб "Шафа" начал подготовку к новому сезону.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на "Шафа", первая тренировка команды прошла на Бакинском олимпийском стадионе.

Во время занятия футболисты выполняли упражнения с мячом и без него.