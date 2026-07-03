Агдамцы на австрийской развилке: каким будет обновленный “Карабах” в новом сезоне? - АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ

Агдамский “Карабах” завершил предсезонные сборы в Австрии, где вице-чемпион страны провел три контрольных матча и проверил в деле новичков.

Как передает İdman.Biz, уже 9 июля агдамцы начнут выступление в Лиге Европы домашним матчем против исландского “Вестри” в рамках первого квалификационного раунда. Ответная встреча состоится 16 июля в Исландии.

К этому моменту “Карабах” подошел с заметно обновленным составом. Официально команду пополнили голкипер сборной Боснии и Герцеговины Мартин Зломислич из хорватской “Риеки”, левый защитник сборной Мозамбика Бруно Ланга из испанской “Альмерии”, ямайский вингер Реналдо Сефас из российского “Пари НН”, гамбийский форвард Закария Саво из шведского “Юргордена”, французский атакующий полузащитник Жали Муаддиб из кипрской “Омонии Арадиппу” и португальский хавбек Самуэль Лобато из “Портимоненсе”.

Потерь не меньше, среди которых есть и ключевые. “Карабах” покинули кабовердиец Леандро Андраде, перешедший в украинское “Полесье”, азербайджанский универсал Торал Байрамов, продолживший карьеру в турецком “Бурсаспоре”, колумбийский центральный защитник Кевин Медина, хорватский вратарь Фабиан Бунтич, азербайджанский голкипер Амин Рамазанов, ганский вингер Эммануэль Аддаи и экс-форвард сборной Азербайджана Рамиль Шейдаев. Также завершилась аренда марокканского защитника Сами Ммаэ, который вернулся в загребское “Динамо”.

Главный позитив сборов - игра в атаке. В первом контрольном матче “Карабах” разгромил австрийский “Тироль” - 4:0. Особенно ярко заявил о себе Саво, оформивший хет-трик. Для форварда это важный сигнал: после неудачного периода в “Юргордене”, где он забил лишь один мяч в 18 матчах, весной в AEL он снова нашел голы - девяит мячей в 18 матчах чемпионата Кипра, а теперь сразу подтвердил форму в “Карабахе”.

Но сборы показали и оборотную сторону перестройки. В спарринге с украинским “Харьковом” агдамцы уступили 2:6, при этом один из голов забил Муаддиб. В матче также выходил Лобато. Заметим, что в этой встрече агдамцы играли не основным составом. В заключительном контрольном матче “Карабах” минимально проиграл венгерскому “Ференцварошу” - 0:1. Для предсезонки сами результаты вторичны, но разница между 4:0 и 2:6 хорошо показывает нынешнее состояние команды: в атаке уже виден потенциал, а при ротации оборонительный баланс пока далек от идеального.

Самая болезненная потеря в атаке - уход Андраде. За агдамцев он провел 213 матчей и забил 60 голов, став одним из символов успешного еврокубкового цикла клуба. Это был не просто фланговый игрок, а футболист, который давал “Карабаху” скорость, гол, движение между линиями и умение решать эпизод без длительной подготовки.

Сефас выглядит не прямой заменой Андраде, а попыткой добавить другой тип угрозы. Он чаще играет слева, является правоногим вингером, но способен выйти и справа, и в центре атаки. В “Пари НН” его статистика была скромной - один гол и три передачи в 29 матчах во всех турнирах. Поэтому от него ждут не мгновенной замены лидера, а скорости, рывка за спину и умения растягивать оборону. Вопрос только в стабильности последнего действия.

Саво, напротив, уже дал быстрый ответ на поле. Рост 1,85 м, правая нога, умение играть центрального форварда и при необходимости закрывать фланг - это важное отличие от части прежней атакующей группы “Карабаха”, где больше ценились комбинационная легкость, дриблинг и движение в полуфлангах. Саво дает возможность чаще играть вертикально, использовать подачи и создавать давление в штрафной.

Муаддиб - самый гибкий из атакующих новичков. Он может сыграть слева, справа и под нападающим, а также владеет обеими ногами. В прошлом сезоне за “Омонию Арадиппу” он провел 31 матч, забил четыре гола и отдал семь передач. Его гол в матче с “Харьковом” - небольшой, но важный знак: он не выпал из темпа сразу после перехода.

Отдельно стоит отметить антропометрию полевых новичков. Саво - 1,85 м, Лобато - 1,84 м, Муаддиб - 1,81 м. Возможно, это не случайная деталь, а намек на изменившийся подход Гурбана Гурбанова. “Карабах” по-прежнему вряд ли откажется от контроля мяча и фланговых комбинаций, но подбор более высокорослых игроков может говорить о желании добавить команде новые инструменты: борьбу за верховые мячи, давление в штрафной, игру на втором темпе, более агрессивный прессинг и большую устойчивость в единоборствах.

Это может быть признаком более глубокой перестройки. Прежний “Карабах” часто выигрывал за счет темпа, контроля, фланговых комбинаций и тонкой работы игроков вроде Зубира, Кади, Андраде и Торала. Новые футболисты дают Гурбанову возможность играть более прямолинейно: быстрее доставлять мяч вперед, чаще искать форварда, агрессивнее бороться за второй мяч и сильнее давить физически. Иными словами, речь может идти не о полном отказе от прежнего стиля, а о попытке сделать его более разнообразным и менее зависимым от короткого паса и индивидуального мастерства на флангах.

Лобато как раз подходит под такую идею. Это правоногий центральный полузащитник, способный сыграть выше. В “Портимоненсе” он был игроком ротации, но с хорошим объемом матчей. Для “Карабаха” он важен не как готовая звезда, а как футболист, который может расширить выбор Гурбанова в центре - особенно в матчах, где нужны энергия, прессинг и свежесть между линиями.

Ланга выглядит логичной заменой Торалу по позиции. Он профильный левый латераль (крайний защитник), тогда как Байрамов был более универсальным и лучше знал внутреннюю механику “Карабаха”. Зато Ланга может дать ширину и естественный баланс слева, особенно если перед ним будет играть вингер, смещающийся в центр.

Самый тревожный участок - центр обороны. Медина покинул “Карабах” после шести лет в клубе, а Ммаэ вернулся в загребское “Динамо”. Среди подтвержденных новичков нет прямого аналога Медины. Поэтому заменить его придется не одним трансфером, а перестройкой всей страховки: роль Бахлула Мустафазаде, Бадави Гусейнова, Аббаса Гусейнова и опорной зоны станет еще важнее. Впрочем, не исключено, что мы еще увидим новичка на позицию Медины.

Главный вывод по австрийским сборам таков: “Карабах” действительно может стать другим. Впереди стало больше скорости, универсальности и физики. Но команда потеряла сразу несколько игроков, которые знали систему Гурбанова годами. Ланга может закрыть позицию Торала, Саво уже показал, что способен дать голы, Муаддиб и Сефас добавляют варианты на флангах, а Лобато призван усилить центр поля и вместе с Марко Янковичем внести здесь разнообразие в игру. Однако уход таких футболистов как Андраде и Медины невозможно компенсировать автоматически.

Именно поэтому матч с “Вестри” станет не просто первым официальным испытанием сезона, а проверкой того, насколько быстро обновленный “Карабах” сумеет сохранить свою игровую идентичность после масштабной летней перестройки. Агдамцы остаются фаворитами противостояния, однако главная интрига выходит далеко за рамки двухматчевой дуэли с исландским клубом: успеют ли новички органично встроиться в систему Гурбана Гурбанова, чтобы команда не только вновь пробилась в общий этап Лиги Европы, но и смогла побороться за выход в плей-офф турнира. Ответ на этот вопрос болельщики начнут получать уже в ближайшие недели.