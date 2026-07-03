Фарид Гаибов проследил за тренировкой юных футболистов в Агдаме - ФОТО

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов в рамках поездки в Агдам встретился с детьми, которые занимались на расположенной в городе мини-футбольной площадке.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Азербайджана, министр проследил за тренировочным процессом юных спортсменов.

Гаибов также пообщался с детьми, поинтересовался их занятиями и интересом к спорту.

Напомним, во время поездки министр также провел прием жителей Физулинского, Ходжавендского и Агдамского районов.