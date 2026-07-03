3 Июля 2026
RU

Фарид Гаибов проследил за тренировкой юных футболистов в Агдаме - ФОТО

Азербайджанский футбол
Новости
3 Июля 2026 15:45
15
Фарид Гаибов проследил за тренировкой юных футболистов в Агдаме - ФОТО

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов в рамках поездки в Агдам встретился с детьми, которые занимались на расположенной в городе мини-футбольной площадке.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Азербайджана, министр проследил за тренировочным процессом юных спортсменов.

Гаибов также пообщался с детьми, поинтересовался их занятиями и интересом к спорту.

Напомним, во время поездки министр также провел прием жителей Физулинского, Ходжавендского и Агдамского районов.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Агдамцы на австрийской развилке: каким будет обновленный “Карабах” в новом сезоне? - АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ
14:20
Азербайджанский футбол

Агдамцы на австрийской развилке: каким будет обновленный “Карабах” в новом сезоне? - АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ

Агдамский клуб проверил обновленный состав на фоне серьезной летней перестройки
"Шафа" провел первую тренировку перед новым сезоном - ФОТО
13:49
Азербайджанский футбол

"Шафа" провел первую тренировку перед новым сезоном - ФОТО

Команда начала подготовку на Бакинском олимпийском стадионе

"Сабах" готовит Масазыр к дебюту в Лиге чемпионов - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
12:23
Азербайджанский футбол

"Сабах" готовит Масазыр к дебюту в Лиге чемпионов - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

На матч с "Нью-Сейнтс" продано уже более трех тысяч билетов

"Имишли" готовит презентацию нового логотипа
11:21
Азербайджанский футбол

"Имишли" готовит презентацию нового логотипа

Клуб будет использовать обновленную эмблему со следующего сезона

"Нефтчи" хочет подписать игрока сборной Кипра
10:54
Азербайджанский футбол

"Нефтчи" хочет подписать игрока сборной Кипра

Бакинский клуб интересуется Георгиосом Малеккидисом из "Аполлона"

"Карабах" нацелился на защитника "Ференцвароша" Макрецкиса
06:30
Азербайджанский футбол

"Карабах" нацелился на защитника "Ференцвароша" Макрецкиса

Макрецкис защищает цвета венгерского гранда с лета 2023 года

Самое читаемое

Мбаппе признан лучшим игроком матча Франция — Швеция
1 Июля 05:30
ЧМ-2026

Мбаппе признан лучшим игроком матча Франция — Швеция

27-летний француз на 45-й минуте открыл счет, а в середине второго тайма оформил дубль
ЧМ-2026: Англия одержала волевую победу над ДР Конго
1 Июля 22:01
ЧМ-2026

ЧМ-2026: Англия одержала волевую победу над ДР Конго - ОБНОВЛЕНО + ФОТО\ВИДЕО

Дубль Гарри Кейна вывел команду Томаса Тухеля в 1/8 финала

26-метровая статуя Месси стала объектом насмешек - ФОТО
1 Июля 17:26
ЧМ-2026

26-метровая статуя Месси стала объектом насмешек - ФОТО

В Аргентине раскритиковали пропорции памятника капитану сборной

Лапорта назвал условие для перехода Альвареса в "Барселону"
1 Июля 20:23
Мировой футбол

Лапорта назвал условие для перехода Альвареса в "Барселону"

Президент "Барселоны" подтвердил, что каталонский клуб уже сделал предложение по аргентинскому форварду