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Фарид Намазов: "Не ожидал предложения от "Имишли"

Азербайджанский футбол
Новости
3 Июля 2026 16:12
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Фарид Намазов: "Не ожидал предложения от "Имишли"

Главный тренер футбольного клуба "Имишли" Фарид Намазов прокомментировал свое возвращение в команду.

"Сегодня у нас будет первая тренировка с командой. Этот клуб мне не чужой. Два года назад я уже был здесь главным тренером. Руководство доверилось мне, когда мне был 31 год. Мы оправдали это доверие и завоевали путевку в Премьер-лигу. В этом была большая роль руководства, болельщиков, футболистов и тренерского штаба. В конце сезона срок моего контракта истек, и мы расстались. Но наши отношения всегда продолжались в рамках взаимного уважения. У нас были разговоры между собой, но, честно говоря, я не ожидал, что "Имишли" сделает мне предложение", — цитирует Намазова report.az.

33-летний специалист отметил: "Я хотел стать главным тренером какой-либо команды. Поступило предложение от "Имишли". Для меня это был большой вызов, и я решил его принять. Еще раз благодарю руководство. Возможно, это выглядит как большой риск. Но надеюсь, что мы справимся. Будем больше работать и сосредоточимся на своем деле. Верю, что добьемся хороших результатов. Ждем начала нового сезона".

Напомним, "Имишли" подписал с Фаридом Намазовым контракт сроком на один год.

В сезоне-2025/2026 команду тренировал Жорж Кашкилья.

İdman.Biz
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