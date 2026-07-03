Симеоне об Альваресе: "Такого игрока очень трудно найти"

Главный тренер футбольного клуба "Атлетико Мадрид" Диего Симеоне высказался о будущем нападающего Хулиана Альвареса.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на ESPN, аргентинский специалист высоко оценил футболиста и назвал его фантастическим игроком.

Симеоне подчеркнул, что 26-летний форвард имеет особое значение для "Атлетико Мадрид" и является одним из лучших футболистов команды.

По словам главного тренера, игроков уровня Альвареса очень сложно найти, поэтому о нем можно говорить только в положительном ключе.

При этом Симеоне осторожно ответил на вопрос о будущем нападающего. Он отметил, что сейчас Альварес должен быть сосредоточен на следующем матче сборной Аргентины, а остальные вопросы со временем найдут решение.

Напомним, в последнее время имя Альвареса связывают с возможным переходом в "Барселону".