Массимилиано Аллегри возглавил "Наполи"

Итальянский специалист Массимилиано Аллегри назначен главным тренером футбольного клуба "Наполи".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на "Наполи", клуб официально объявил о назначении нового наставника.

Для Аллегри это возвращение в неаполитанский клуб. В сезоне-1997/1998 он выступал за "Наполи" в качестве футболиста. Тренерскую карьеру специалист начал в сезоне-2003/2004. В разные годы он работал с "Ювентусом", "Кальяри" и "Миланом".

Аллегри считается одним из самых опытных тренеров итальянского футбола. В прошлом сезоне он завершил чемпионат с "Миланом" на пятом месте. В "Наполи" перед новым главным тренером стоит задача подготовить команду к сезону и добиться высокого результата в Серии А.