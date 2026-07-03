3 Июля 2026
RU

Массимилиано Аллегри возглавил "Наполи"

Мировой футбол
Новости
3 Июля 2026 12:48
8
Массимилиано Аллегри возглавил "Наполи"

Итальянский специалист Массимилиано Аллегри назначен главным тренером футбольного клуба "Наполи".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на "Наполи", клуб официально объявил о назначении нового наставника.

Для Аллегри это возвращение в неаполитанский клуб. В сезоне-1997/1998 он выступал за "Наполи" в качестве футболиста. Тренерскую карьеру специалист начал в сезоне-2003/2004. В разные годы он работал с "Ювентусом", "Кальяри" и "Миланом".

Аллегри считается одним из самых опытных тренеров итальянского футбола. В прошлом сезоне он завершил чемпионат с "Миланом" на пятом месте. В "Наполи" перед новым главным тренером стоит задача подготовить команду к сезону и добиться высокого результата в Серии А.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Рияд Марез завершил карьеру в сборной Алжира
12:35
ЧМ-2026

Рияд Марез завершил карьеру в сборной Алжира

Капитан национальной команды принял решение после вылета с ЧМ-2026

Болельщики забросали поле предметами после отмены гола Хорватии - ВИДЕО
11:53
ЧМ-2026

Болельщики забросали поле предметами после отмены гола Хорватии - ВИДЕО

Инцидент произошел в концовке матча Португалия - Хорватия на ЧМ-2026

Мартинес объяснил замену Роналду в матче с Хорватией
11:36
ЧМ-2026

Мартинес объяснил замену Роналду в матче с Хорватией

Тренер сборной Португалии заявил, что команде нужно было усилить контроль в центре поля

АФИША ЧМ-2026: Аргентина vs Кабо-Верде - действующие чемпионы против нашумевших дебютантов
11:09
ЧМ-2026

АФИША ЧМ-2026: Аргентина vs Кабо-Верде - действующие чемпионы против нашумевших дебютантов

Сетка плей-офф подарила зрителям историю Давида и Голиафа с открытым исходом
Перишич вошел в историю сборной Хорватии на чемпионатах мира - ВИДЕО
10:26
ЧМ-2026

Перишич вошел в историю сборной Хорватии на чемпионатах мира - ВИДЕО

Полузащитник побил рекорд Давора Шукера по голам на мундиалях
ФИФА объяснила отмену гола Хорватии в матче с Португалией
10:11
ЧМ-2026

ФИФА объяснила отмену гола Хорватии в матче с Португалией

Технология подключенного мяча подтвердила офсайд в концовке игры

Самое читаемое

Мбаппе признан лучшим игроком матча Франция — Швеция
1 Июля 05:30
ЧМ-2026

Мбаппе признан лучшим игроком матча Франция — Швеция

27-летний француз на 45-й минуте открыл счет, а в середине второго тайма оформил дубль
ЧМ-2026: Англия одержала волевую победу над ДР Конго
1 Июля 22:01
ЧМ-2026

ЧМ-2026: Англия одержала волевую победу над ДР Конго - ОБНОВЛЕНО + ФОТО\ВИДЕО

Дубль Гарри Кейна вывел команду Томаса Тухеля в 1/8 финала

26-метровая статуя Месси стала объектом насмешек - ФОТО
1 Июля 17:26
ЧМ-2026

26-метровая статуя Месси стала объектом насмешек - ФОТО

В Аргентине раскритиковали пропорции памятника капитану сборной

Лапорта назвал условие для перехода Альвареса в "Барселону"
1 Июля 20:23
Мировой футбол

Лапорта назвал условие для перехода Альвареса в "Барселону"

Президент "Барселоны" подтвердил, что каталонский клуб уже сделал предложение по аргентинскому форварду