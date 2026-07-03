"Манчестер Юнайтед" снова отдал Онана в аренду "Трабзонспору"

Вратарь "Манчестер Юнайтед" Андре Онана продолжит карьеру в "Трабзонспоре".

Как сообщает İdman.Biz, английский клуб официально объявил о переходе камерунского голкипера в турецкую команду на правах аренды до конца сезона-2026/27. Сделка вступит в силу после получения международного разрешения и завершения процедуры регистрации футболиста.

Примечательно, что Онана уже выступал за "Трабзонспор" в прошлом сезоне. За турецкий клуб 30-летний голкипер провел 33 матча, пропустил 40 мячей и шесть раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Напомним, Онана перешел в "Манчестер Юнайтед" летом 2023 года из "Интера" за 52,5 млн евро. Его контракт с английским клубом рассчитан до лета 2028 года с возможностью продления еще на один сезон. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость вратаря составляет 10 млн евро.