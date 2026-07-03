Голкипер "Зиря": "Мы уже проанализировали "Торпедо"

Вратарь "Зиря" Айдын Байрамов поделился мнением о подготовке команды к новому сезону и оценил будущего соперника по первому квалификационному раунду Лиги конференций - грузинское "Торпедо" (Кутаиси).

Как сообщает İdman.Biz, голкипер отметил, что сборы в Турции проходят по плану.

"Сборы проходят хорошо. Именно здесь мы проводим основной этап подготовки к Лиге конференций. После возвращения в Баку уже начнется игровая неделя. Мы также провели контрольные матчи. Никакой усталости нет, потому что у нас было достаточно времени на отдых. Все идет нормально", - заявил Байрамов в интервью sportal.az.

Говоря о предстоящем противостоянии с "Торпедо", футболист подчеркнул, что недооценивать соперника нельзя.

"Это еврокубковый матч, Лига конференций, здесь не бывает удобных или слабых соперников. Мы готовимся к команде, которая нам досталась, и хотим добиться победы. "Торпедо" - сильная и хорошая команда. Мы уже проанализировали их игру и продолжаем готовиться. Знаем, что чемпионат Грузии сейчас продолжается, и это дает сопернику определенное преимущество. Они находятся в лучшей игровой форме, поскольку каждую неделю проводят официальные матчи", - отметил голкипер.