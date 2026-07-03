"Бавария" подписала защитника сборной Германии

Футбольный клуб "Бавария" официально объявил о переходе защитника сборной Германии Натаниэля Брауна.

Как сообщает İdman.Biz, 23-летний футболист перешел в мюнхенский клуб из "Айнтрахта" и подписал контракт до 30 июня 2031 года.

По информации СМИ, трансфер Брауна обошелся чемпионам Германии в 55 миллионов евро.

За "Айнтрахт" защитник выступал с 2024 года. За это время он провел 75 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал 13 результативных передач.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 40 миллионов евро.

Напомним, по итогам сезона-2025/26 "Бавария" стала чемпионом Германии, набрав 89 очков в 34 матчах Бундеслиги.