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"Бавария" подписала защитника сборной Германии

Мировой футбол
Новости
3 Июля 2026 19:58
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"Бавария" подписала защитника сборной Германии

Футбольный клуб "Бавария" официально объявил о переходе защитника сборной Германии Натаниэля Брауна.

Как сообщает İdman.Biz, 23-летний футболист перешел в мюнхенский клуб из "Айнтрахта" и подписал контракт до 30 июня 2031 года.

По информации СМИ, трансфер Брауна обошелся чемпионам Германии в 55 миллионов евро.

За "Айнтрахт" защитник выступал с 2024 года. За это время он провел 75 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал 13 результативных передач.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 40 миллионов евро.

Напомним, по итогам сезона-2025/26 "Бавария" стала чемпионом Германии, набрав 89 очков в 34 матчах Бундеслиги.

İdman.Biz
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