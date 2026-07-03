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Федерико Вальверде станет новым капитаном "Реала"

Мировой футбол
Новости
3 Июля 2026 20:30
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Федерико Вальверде станет новым капитаном "Реала"

Полузащитник сборной Уругвая Федерико Вальверде станет новым капитаном мадридского "Реала".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Marca, после ухода защитника Дани Карвахаля именно 27-летний хавбек будет первым капитаном "королевского клуба".

По информации источника, главный тренер "Реала" Жозе Моуринью полностью доверяет Вальверде, несмотря на не самое удачное выступление футболиста на чемпионате мира - 2026. Португальский специалист рассчитывает на уругвайца в предсезонной подготовке, которая стартует в середине июля, однако до ее начала намерен провести с игроком личную беседу.

Отмечается, что в руководстве мадридского клуба также уверены, что именно Вальверде должен стать новым лидером команды и первым капитаном после ухода Карвахаля.

Напомним, Вальверде находится в системе "Реала" с 2016 года. В минувшем сезоне полузащитник провел 49 матчей во всех турнирах, забил девять голов и является одним из ключевых игроков команды.

İdman.Biz
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