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Бывший игрок "Барселоны" покинул "Аль-Ахли"

Мировой футбол
Новости
4 Июля 2026 04:19
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Бывший игрок "Барселоны" покинул "Аль-Ахли"

Ивуарийский полузащитник Франк Кесси официально покинул саудовский "Аль-Ахли".

Как сообщает İdman.Biz, клуб из Джидды объявил об уходе 28-летнего футболиста после завершения срока действия контракта. Стороны не смогли договориться о его продлении.

По информации СМИ, Кесси намерен продолжить карьеру в Европе. Наиболее вероятным вариантом считается возвращение в итальянскую Серию A, где хавбек ранее успешно выступал за "Аталанту" и "Милан".

В послужном списке ивуарийца также значится выступление за испанскую "Барселону".

Кесси перешел в "Аль-Ахли" летом 2023 года и помог команде завоевать ряд трофеев в Саудовской Аравии. Теперь футболист получил статус свободного агента и может присоединиться к новому клубу без выплаты трансферной компенсации.

İdman.Biz
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