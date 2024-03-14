Хвича Кварацхелия обогнал Мбаппе, Зане и Доку

Левый вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия на протяжении нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов 29 раз обвёл соперника. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», грузинский футболист возглавил список лидеров по данному показателю, сообщает Opta.

В число наиболее обводящих игроков Лиги чемпионов - 2023/2024 вошли:

— Хвича Кварацхелия («Наполи») — 29;

— Лерой Зане («Бавария») — 28;

— Килиан Мбаппе («ПСЖ») — 28;

— Жереми Доку («Манчестер Сити») — 28;

— Жоау Канселу («Барселона») — 24.

Кварацхелия выступает за «Наполи» с лета 2022 года. В текущем сезоне вингер провёл за «партенопейцев» 37 матчей во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 80 млн.

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