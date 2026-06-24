Сборная Аргентины устроила сюрприз Месси в день рождения - ФОТО

Футболисты сборной Аргентины поздравили своего капитана Лионеля Месси с днем рождения.

Как сообщает İdman.Biz, 24 июня одному из величайших футболистов в истории исполнилось 39 лет. Свой праздник форвард встретил вместе с партнерами по национальной команде, которая находится в США на чемпионате мира-2026.

Месси поделился в социальных сетях фотографией с одноклубниками по сборной и рассказал о поздравлении, которое подготовили для него товарищи по команде.

"Прошлой ночью мы начали с приятного сюрприза. Спасибо!" - написал аргентинец.

День рождения Месси встретил в отличном настроении. Всего двумя днями ранее он оформил дубль в матче с Австрией (2:0) и установил исторический рекорд чемпионатов мира.

На данный момент на счету капитана аргентинцев 18 голов на мундиалях. Благодаря этому достижению он стал лучшим бомбардиром в истории мировых первенств, опередив Мирослава Клозе и Килиана Мбаппе, у которых по 16 забитых мячей.

Напомним, что сборная Аргентины уже обеспечила себе место в плей-офф чемпионата мира-2026. В заключительном туре группового этапа команда Месси встретится со сборной Иордании.