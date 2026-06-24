"Тоттенхэм" подписал бывшего вратаря "Манчестер Юнайтед"

Футбольный клуб "Тоттенхэм" официально объявил о переходе голкипера сборной Словакии Мартина Дубравки.

Как сообщает İdman.Biz, 37-летний вратарь станет игроком лондонского клуба с 1 июля после истечения срока действия контракта с "Бернли".

После подписания соглашения Дубравка поделился эмоциями от нового этапа в карьере.

"Это захватывающее время для меня, новое путешествие и новый опыт для меня и моей семьи. Все произошло довольно быстро, и я очень рад оказаться здесь. "Тоттенхэм" - один из крупнейших клубов Премьер-лиги, и мне не терпится познакомиться со всеми и приступить к работе", - заявил футболист.

Опытный голкипер хорошо известен по выступлениям в английском футболе. В сезоне-2022/23 он также провел часть чемпионата в составе "Манчестер Юнайтед" на правах аренды, сыграв два матча за манкунианцев.

Дубравка обладает большим опытом выступлений в Премьер-лиге и является одним из ключевых игроков сборной Словакии. В "Тоттенхэме" он усилит конкуренцию на вратарской позиции перед стартом нового сезона.