Фитнес-тренер трижды переехала футболиста, пока соседи ждали "скорую помощь" - ФОТО

Болтонский королевский суд рассматривает дело 26-летней фитнес-тренера Меган Мерфи, которая в январе 2025-го насмерть сбила игрока любительского клуба Даррила Томлинсона.

Как сообщает İdman.Biz, Мерфи признала вину в причинении смерти в результате опасного вождения. Обстоятельства дела включают не только сам наезд, но и события, предшествовавшие ему: примерно за час до происшествия пострадавшего обнаружили соседи, однако экстренные службы не смогли его найти по первоначальному вызову.

По версии обвинения, ранним утром Томлинсон возвращался домой после ночной прогулки с друзьями. В какой-то момент он оказался на дороге в бессознательном или полуобморочном состоянии. Около пяти утра его заметили соседи: один из них оценил состояние мужчины как тяжелое, а его партнерша позвонила в экстренные службы. Скорая передала информацию полиции, однако, как утверждается в суде, ни медики, ни правоохранительные органы не обнаружили пострадавшего и не прибыли к нему по первоначальному вызову. Данный эпизод расследуется отдельно в связи с возможными нарушениями в работе служб.

Пока соседи ожидали помощь, один из таксистов перекрыл въезд на улицу, чтобы предотвратить наезд других автомобилей на лежавшего человека. Однако движение было ограничено только с одной стороны. Мерфи, по данным обвинения, подъехала с противоположного направления и двигалась по улице с односторонним движением в обратную сторону. В суде также отмечалось, что подобные нарушения с ее стороны могли носить систематический характер.

Существенным обстоятельством дела стало состояние автомобиля. По версии прокуратуры, утром 9 января лобовое стекло Citroen DS3, которым управляла Мерфи, было покрыто льдом, а его очистка заняла минимальное время, недостаточное для обеспечения нормальной видимости. Камеры зафиксировали, что, выезжая со двора, Мерфи сначала двинулась вперед и переехала Томлинсона, затем сдала назад и снова проехала по нему, после чего вновь подалась вперед. В материалах суда указано, что в определенный момент нижняя часть автомобиля оказалась на туловище пострадавшего, затрудняя его дыхание. Экстренные службы прибыли около шести утра, извлекли мужчину из-под машины, однако примерно через 20 минут он скончался на месте.

После происшествия Мерфи, согласно материалам дела, сначала заявила таксисту, что не заметила пострадавшего. Позднее, по версии обвинения, она изменила показания, утверждая, что двигалась правильно и при движении назад "лишь на что-то наехала". В разговоре, включенном в материалы дела, она дважды использовала в отношении Томлинсона слово smackhead, имеющее пренебрежительный характер. Кроме того, прокуратура утверждает, что после столкновения она пыталась дополнительно очистить стекло автомобиля, чтобы создать впечатление достаточной видимости до происшествия.

По данным обвинения, линия защиты Мерфи первоначально была направлена на снижение степени ответственности и представление произошедшего как неудачного маневра задним ходом. Впоследствии она признала вину по статье о причинении смерти в результате опасного вождения.

Семья Томлинсона также выступила с заявлениями в суде. Его мать Мишель указала на ответственность как экстренных служб, так и водителя, отметив, что своевременное прибытие помощи могло повлиять на исход. Отец Томми Томлинсон заявил о тяжелых переживаниях, связанных с обстоятельствами гибели сына.