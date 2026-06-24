"Нефтчи" объявил очередной трансфер: новичок получил 55-й номер - ФОТО/ВИДЕО

Футбольный клуб "Нефтчи" объявил об очередном трансфере.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на клуб, столичная команда пополнила состав защитником сборной Гваделупы Эндрю Гравийоном.

С 28-летним футболистом подписан двухлетний контракт. В новой команде он будет выступать под 55-м номером.

Гравийон имеет богатый легионерский опыт. Ранее защитник выступал в чемпионатах Италии, Франции и Турции.

В составе сборной Гваделупы он провел 19 матчей и забил два гола.

Отметим, что несколько дней назад "Нефтчи" также подписал бразильского полузащитника Густаво Клисмана.