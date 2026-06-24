24 Июня 2026
RU

Альварес купил дом в Барселоне и подогрел слухи о переходе в "блауграну"

Мировой футбол
Новости
24 Июня 2026 17:14
56
Альварес купил дом в Барселоне и подогрел слухи о переходе в "блауграну"

Аргентинский нападающий "Атлетико" Хулиан Альварес вновь оказался в центре слухов, связанных с возможным переходом в "Барселону".

Как сообщает İdman.Biz, в подкасте Minuto 116 утверждается, что футболист уже приобрел дом в Барселоне. Эта информация усилила разговоры о возможном трансфере Альвареса в каталонский клуб.

При этом позиция "Атлетико" остается неизменной. Ранее мадридский клуб заявлял, что Альварес не продается, официальных предложений от "Барселоны" не поступало, а сообщения о покупке футболистом дома в Барселоне носят характер слухов.

По информации AS, "Барселона" рассматривает Альвареса как одну из главных целей для усиления линии атаки. Однако "Атлетико" не намерен расставаться с аргентинцем. Контракт 26-летнего форварда с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2030 года, а сумма отступных составляет 500 миллионов евро.

Ранее генеральный директор "Атлетико" Мигель Анхель Хиль Марин заявил, что клуб готовится подать жалобу на "Барселону" в ФИФА. В Мадриде считают, что каталонцы вели переговоры с Альваресом, несмотря на действующий контракт игрока с "Атлетико".

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Нефтчи" объявил очередной трансфер: новичок получил 55-й номер - ФОТО/ВИДЕО
17:43
Мировой футбол

"Нефтчи" объявил очередной трансфер: новичок получил 55-й номер - ФОТО/ВИДЕО

Столичный клуб подписал защитника сборной Гваделупы

Мартин Дубравка переходит в "Тоттенхэм" свободным агентом
16:30
Мировой футбол

Мартин Дубравка переходит в "Тоттенхэм" свободным агентом

Словацкий голкипер станет резервным вратарем лондонского футбольного клуба

Фитнес-тренер трижды переехала футболиста, пока соседи ждали "скорую помощь" - ФОТО
12:56
Мировой футбол

Фитнес-тренер трижды переехала футболиста, пока соседи ждали "скорую помощь" - ФОТО

В Англии спустя полтора года дошло до суда
День рождения на фоне нового рекорда ЧМ: Лионель Месси празднует 39-летие
11:39
ЧМ-2026

День рождения на фоне нового рекорда ЧМ: Лионель Месси празднует 39-летие - ВИДЕО

Несмотря на возраст, лидер сборной Аргентины продолжает удивлять своей игрой и бомбардирскими качествами

Невеста Роналду смотрела матч Португалии с Узбекистаном в одной футболке - ФОТО
11:34
ЧМ-2026

Невеста Роналду смотрела матч Португалии с Узбекистаном в одной футболке - ФОТО

Джорджина Родригес показала в соцсетях, как поддерживала Криштиану Роналду во время игры ЧМ-2026

Анчелотти включил Неймара в состав: звезда Бразилии сыграет с Шотландией
10:33
ЧМ-2026

Анчелотти включил Неймара в состав: звезда Бразилии сыграет с Шотландией

Главный тренер "селесао" заявил, что нападающий полностью восстановился после травмы и готов выйти на поле на чемпионате мира по футболу

Самое читаемое

Египет одержал первую победу в истории чемпионатов мира - ВИДЕО
22 Июня 09:14
ЧМ-2026

Египет одержал первую победу в истории чемпионатов мира - ВИДЕО

Команда Хоссама Хассана обыграла Новую Зеландию в матче второго тура ЧМ-2026

АФИША ЧМ-2026: сегодня сыграют сборные Роналду, Кейна, Модрича и Луиса Диаса
23 Июня 09:28
ЧМ-2026

АФИША ЧМ-2026: сегодня сыграют сборные Роналду, Кейна, Модрича и Луиса Диаса

В ночь на 24 июня по бакинскому времени состоятся четыре матча группового этапа

ЧМ-2026: Португалия разгромила Узбекистан - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
23 Июня 23:00
ЧМ-2026

ЧМ-2026: Португалия разгромила Узбекистан - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

У Роналду - дубль

Чемпион мира 1996 года предупредил "Мерседес" о Хэмилтоне
23 Июня 10:28
Формула 1

Чемпион мира 1996 года предупредил "Мерседес" о Хэмилтоне

Деймон Хилл считает, что внутрикомандная борьба может сыграть на руку британцу