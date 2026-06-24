Альварес купил дом в Барселоне и подогрел слухи о переходе в "блауграну"

Аргентинский нападающий "Атлетико" Хулиан Альварес вновь оказался в центре слухов, связанных с возможным переходом в "Барселону".

Как сообщает İdman.Biz, в подкасте Minuto 116 утверждается, что футболист уже приобрел дом в Барселоне. Эта информация усилила разговоры о возможном трансфере Альвареса в каталонский клуб.

При этом позиция "Атлетико" остается неизменной. Ранее мадридский клуб заявлял, что Альварес не продается, официальных предложений от "Барселоны" не поступало, а сообщения о покупке футболистом дома в Барселоне носят характер слухов.

По информации AS, "Барселона" рассматривает Альвареса как одну из главных целей для усиления линии атаки. Однако "Атлетико" не намерен расставаться с аргентинцем. Контракт 26-летнего форварда с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2030 года, а сумма отступных составляет 500 миллионов евро.

Ранее генеральный директор "Атлетико" Мигель Анхель Хиль Марин заявил, что клуб готовится подать жалобу на "Барселону" в ФИФА. В Мадриде считают, что каталонцы вели переговоры с Альваресом, несмотря на действующий контракт игрока с "Атлетико".