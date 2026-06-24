Мадридский "Атлетико" инициирует разбирательство против "Барселоны" в ФИФА

Мадридский "Атлетико" официально инициирует судебное разбирательство против "Барселоны". Поводом для обращения в Международную федерацию футбола (ФИФА) стали неправомерные, по мнению руководства "матрасников", переговоры каталонского клуба с нападающим Хулианом Альваресом.

Генеральный директор "Атлетико" Мигель Анхель Хиль Марин прокомментировал позицию мадридского клуба, обвинив "сине-гранатовых" в нарушении трансферного регламента, сообщает İdman.Biz.

"Наша обязанность — защищать интересы "Атлетико", и именно поэтому мы собираемся подать жалобу в ФИФА на "Барселону" за переговоры с игроком, имеющим действующий контракт в течение защищенного периода",— приводит слова Марина Фабрицио Романо в социальной сети X.

Согласно правилам ФИФА, клубы не имеют права вступать в прямые переговоры с футболистами других команд без официального уведомления и разрешения нынешнего работодателя, если до истечения контракта игрока остается более полугода. "Атлетико" намерен доказать, что каталонцы нарушили этот пункт регламента при попытке переманить аргентинского форварда.