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Мартин Дубравка переходит в "Тоттенхэм" свободным агентом

Мировой футбол
Новости
24 Июня 2026 16:30
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Мартин Дубравка переходит в "Тоттенхэм" свободным агентом

Футбольный клуб "Тоттенхэм" согласовал переход словацкого голкипера Мартина Дубравки.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо, сделка по переходу бывшего вратаря "Бернли" и "Манчестер Юнайтед" уже завершена, Дубравка подпишет с "Тоттенхэмом" краткосрочный контракт.

Дубравка присоединится к "Тоттенхэму" в статусе свободного агента и станет резервным голкипером команды. Основным вратарем лондонского клуба должен быть Антонин Кински.

На этом фоне Гульельмо Викарио готовится покинуть "Тоттенхэм" летом. Итальянским голкипером интересуются клубы Серии А. "Ювентус" держит его кандидатуру в поле зрения на случай, если "Астон Вилла" не снизит цену на Эмилиано Мартинеса. "Наполи" также следит за ситуацией вокруг Викарио, если сможет продать одного из своих вратарей.

İdman.Biz
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