"Реал" готовит трансферную атаку на звезду "Челси"

Футбольный клуб "Реал" продолжает работу над подписанием полузащитника "Челси" Энцо Фернандеса.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Бена Джейкобса, мадридский клуб уже ведет переговоры с представителями аргентинского футболиста.

По информации источника, сам Фернандес заинтересован в переходе в "Реал" и не скрывает желания выступать за испанский гранд.

Отмечается, что "Челси" пока не получал официального предложения по трансферу 25-летнего хавбека, однако в мадридском клубе подтверждают, что такой шаг готовится.

Лондонцы готовы расстаться со своим лидером только за крупную сумму. По данным источника, "Челси" оценивает чемпиона мира в составе сборной Аргентины в 120 миллионов фунтов стерлингов, что составляет около 140 миллионов евро.

Сообщается также, что видеть Фернандеса в своей команде хочет главный тренер "Реала" Жозе Моуринью.

Энцо выступает за "Челси" уже три с половиной года и остается одним из ключевых игроков лондонского клуба. В случае осуществления сделки трансфер может стать одним из самых дорогих в нынешнее межсезонье.