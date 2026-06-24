24 Июня 2026
RU

"Реал" готовит трансферную атаку на звезду "Челси"

Мировой футбол
Новости
24 Июня 2026 20:30
26
"Реал" готовит трансферную атаку на звезду "Челси"

Футбольный клуб "Реал" продолжает работу над подписанием полузащитника "Челси" Энцо Фернандеса.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Бена Джейкобса, мадридский клуб уже ведет переговоры с представителями аргентинского футболиста.

По информации источника, сам Фернандес заинтересован в переходе в "Реал" и не скрывает желания выступать за испанский гранд.

Отмечается, что "Челси" пока не получал официального предложения по трансферу 25-летнего хавбека, однако в мадридском клубе подтверждают, что такой шаг готовится.

Лондонцы готовы расстаться со своим лидером только за крупную сумму. По данным источника, "Челси" оценивает чемпиона мира в составе сборной Аргентины в 120 миллионов фунтов стерлингов, что составляет около 140 миллионов евро.

Сообщается также, что видеть Фернандеса в своей команде хочет главный тренер "Реала" Жозе Моуринью.

Энцо выступает за "Челси" уже три с половиной года и остается одним из ключевых игроков лондонского клуба. В случае осуществления сделки трансфер может стать одним из самых дорогих в нынешнее межсезонье.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Сборная Аргентины устроила сюрприз Месси в день рождения
21:06
Мировой футбол

Сборная Аргентины устроила сюрприз Месси в день рождения - ФОТО

Капитан действующих чемпионов мира отметил 39-летие в расположении национальной команды

Экс-звезда "Барселоны" завершит карьеру футболиста и станет комментатором
20:47
Мировой футбол

Экс-звезда "Барселоны" завершит карьеру футболиста и станет комментатором

Легендарный испанский футболист Педро принял решение уйти из большого спорта
Бывший форвард сборной Нидерландов вернулся в "Фенербахче"
20:15
Мировой футбол

Бывший форвард сборной Нидерландов вернулся в "Фенербахче"

Бывший нападающий вошел в тренерский штаб команды
"Тоттенхэм" подписал бывшего вратаря "Манчестер Юнайтед"
18:59
Мировой футбол

"Тоттенхэм" подписал бывшего вратаря "Манчестер Юнайтед"

Словацкий голкипер присоединится к лондонскому клубу на правах свободного агента

"Нефтчи" объявил очередной трансфер: новичок получил 55-й номер - ФОТО/ВИДЕО
17:43
Мировой футбол

"Нефтчи" объявил очередной трансфер: новичок получил 55-й номер - ФОТО/ВИДЕО

Столичный клуб подписал защитника сборной Гваделупы

Альварес купил дом в Барселоне и подогрел слухи о переходе в "блауграну"
17:14
Мировой футбол

Альварес купил дом в Барселоне и подогрел слухи о переходе в "блауграну"

Форвард "Атлетико" снова оказался в центре слухов о возможном переходе в каталонский клуб

Самое читаемое

Египет одержал первую победу в истории чемпионатов мира - ВИДЕО
22 Июня 09:14
ЧМ-2026

Египет одержал первую победу в истории чемпионатов мира - ВИДЕО

Команда Хоссама Хассана обыграла Новую Зеландию в матче второго тура ЧМ-2026

АФИША ЧМ-2026: сегодня сыграют сборные Роналду, Кейна, Модрича и Луиса Диаса
23 Июня 09:28
ЧМ-2026

АФИША ЧМ-2026: сегодня сыграют сборные Роналду, Кейна, Модрича и Луиса Диаса

В ночь на 24 июня по бакинскому времени состоятся четыре матча группового этапа

ЧМ-2026: Португалия разгромила Узбекистан - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
23 Июня 23:00
ЧМ-2026

ЧМ-2026: Португалия разгромила Узбекистан - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

У Роналду - дубль

Чемпион мира 1996 года предупредил "Мерседес" о Хэмилтоне
23 Июня 10:28
Формула 1

Чемпион мира 1996 года предупредил "Мерседес" о Хэмилтоне

Деймон Хилл считает, что внутрикомандная борьба может сыграть на руку британцу