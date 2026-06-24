"Челси" заинтересован в воспитаннике "Реала"

Защитник "Комо" Хакобо Рамон может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Athletic, интерес к 21-летнему футболисту проявляет "Челси".

Отмечается, что видеть испанского защитника в составе лондонского клуба хочет лично главный тренер "синих" Хаби Алонсо. Специалист хорошо знаком с Рамоном по работе в системе "Реала": в сезоне-2018/19 Алонсо тренировал юношескую команду мадридского клуба.

Хакобо Рамон является воспитанником "Реала", однако в 2025 году перешел в "Комо" за два миллиона евро. Его контракт с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2030 года.

В сезоне-2025/26 защитник провел за "Комо" 37 матчей во всех турнирах и забил два гола.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 30 миллионов евро.