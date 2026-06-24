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Бывший форвард сборной Нидерландов вернулся в "Фенербахче"

Мировой футбол
Новости
24 Июня 2026 20:10
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Бывший форвард сборной Нидерландов вернулся в "Фенербахче"

Футбольный клуб "Фенербахче" официально объявил о возвращении бывшего игрока команды Дирка Кейта.

Как сообщает İdman.Biz, 45-летний специалист вошел в тренерский штаб главного тренера Исмаила Картала. Срок подписанного соглашения турецкий клуб не раскрыл.

Для Кейта это уже второй период в "Фенербахче". С 2012 по 2015 год нидерландец выступал за стамбульскую команду в качестве футболиста и был одним из лидеров коллектива.

Последним местом работы специалиста был нидерландский "Дордрехт", который он возглавлял в сезоне-2025/26. Под его руководством команда завершила чемпионат второго по силе дивизиона Нидерландов на 10-м месте.

Напомним, что в минувшем сезоне "Фенербахче" занял второе место в чемпионате Турции, набрав на три очка меньше, чем ставший чемпионом "Галатасарай".

İdman.Biz
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