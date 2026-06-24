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Экс-звезда "Барселоны" завершит карьеру футболиста и станет комментатором

Мировой футбол
Новости
24 Июня 2026 20:47
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Экс-звезда "Барселоны" завершит карьеру футболиста и станет комментатором

Бывший нападающий сборной Испании Педро Родригес завершит профессиональную карьеру по окончании сезона.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Cittaceleste, 38-летний футболист не будет искать новый клуб после истечения контракта с "Лацио" 30 июня.

Уже с 1 июля Педро начнет новый этап карьеры и станет футбольным экспертом телеканала DAZN Spain. Стороны заключили соглашение сроком на один год.

При этом не исключается, что в будущем испанцу предложат одну из должностей в структуре "Лацио", за который он выступал с 2021 года.

За римский клуб Педро провел 209 матчей, забил 39 голов и отдал 19 результативных передач.

За свою карьеру футболист добился выдающихся успехов. В составе "Барселоны" он трижды выигрывал Лигу чемпионов и пять раз становился чемпионом Испании. Позже вместе с "Челси" завоевал титул чемпиона Англии и выиграл Лигу Европы.

В составе сборной Испании Педро стал чемпионом мира в 2010 году и победителем чемпионата Европы 2012 года. Всего за национальную команду он провел 65 матчей и забил 17 мячей.

Таким образом, один из самых титулованных испанских футболистов своего поколения завершает игровую карьеру после более чем двух десятилетий выступлений на высшем уровне.

İdman.Biz
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