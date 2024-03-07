Беллингем в компании Дзюбы, Мбаппе и Аллера

Джуд Беллингем повторил рекорд Лиги чемпионов.

İdman.biz сообщает, что английский полузащитник «Реала» стал 4-м игроком, забившим гол или сделавшую результативную передачу в 6 матчах подряд в своем новом клубе.

Джуд отличился как автор 4 голов и 4 результативных передач в этих матчах. До Беллингема Артём Дзюба, Килиан Мбаппе и Себастьян Аллер помогали забивать в 6 матчах подряд в их новых клубах.

Дзюба запомнился 6 голами и 2 результативными передачами в составе «Зенита» в 2015 году. Два года спустя Мбаппе забил 4 гола и трижды отдал результативные передачи в составе «ПСЖ». В 2021 году Аллер, выступавший в форме «Аякса», забил 11 голов и сделал 2 результативные передачи.

Отметим, что подсчет результативных передач в Лиге чемпионов ведется с сезона 2003/04.

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