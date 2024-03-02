Иньеста достиг 1000

Андрес Иньеста, бывший игрок "Барселоны" и сборной Испании, провел свой 1000-й матч в карьере.
Как сообщает İdman.biz, такого успеха он добился в чемпионате ОАЭ в составе "Эмирейтс".
В выездном матче с "Аджманом" 39-летний футболист находился на поле 80 минут. Матч завершился победой команды Иньесты со счетом 2:0.
За свою карьеру испанский футболист провел 49 матчей в составе "Барселоны Б", 674 - в "Барселоне", 134 - в "Виссел Кобе" и 12 - в "Эмирейтс". Андрес сыграл за сборную Испании 131 раз.
Отметим, что контракт Иньесты с клубом ОАЭ рассчитан до конца июня. Он забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу за команду.
İdman.biz