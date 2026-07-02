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"Манчестер Сити" предложили подписать игрока "Реала"

Мировой футбол
Новости
2 Июля 2026 05:19
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"Манчестер Сити" предложили подписать игрока "Реала"

Полузащитник мадридского "Реала" Эдуардо Камавинга может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Touchline и журналиста Маттео Моретто, кандидатура 23-летнего француза была предложена "Манчестер Сити", который сейчас рассматривает возможность его приобретения.

Ранее в СМИ появилась информация, что главный тренер "Реала" Жозе Моуринью не рассчитывает на Камавингу и готов отпустить футболиста уже в нынешнее трансферное окно.

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость полузащитника составляет 50 миллионов евро. Его контракт с мадридским клубом действует до лета 2029 года.

İdman.Biz
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