"Манчестер Сити" предложили подписать игрока "Реала"

Полузащитник мадридского "Реала" Эдуардо Камавинга может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Touchline и журналиста Маттео Моретто, кандидатура 23-летнего француза была предложена "Манчестер Сити", который сейчас рассматривает возможность его приобретения.

Ранее в СМИ появилась информация, что главный тренер "Реала" Жозе Моуринью не рассчитывает на Камавингу и готов отпустить футболиста уже в нынешнее трансферное окно.

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость полузащитника составляет 50 миллионов евро. Его контракт с мадридским клубом действует до лета 2029 года.